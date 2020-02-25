Ищешь самый выгодный курс обмена Tether на Наличные рубли? Тебе сюда: Tethershark.com - безопасный и надежный сервис!
Tethershark - безопасный и надежный сервис по выгодному обмену Tether USDT на Наличные рубли.
Криптовалюты очень быстро ворвались в нашу жизнь, но на данном этапе развития рынка пользователь все еще не имеет возможность широко использовать цифровые деньги в качестве платежного средства. В тоже время криптовалюта становится все более доступной и ее практический функционал расширяется, но не настолько, чтобы использоваться в обиходе также легко, как привычные нам рубли или доллары. Поэтому вопрос вывода цифровых валют в традиционные достаточно актуален. Сервис Tethershark - обменник криптовалют проводит обмен тизер на наличные рубли по лучшему курсу.
Наш сервис очень прост в обращении: заполните поле суммы обмена (мы работаем как с крупными, так и с совсем небольшими суммами); заполните данные для связи; нажмите "заявка".
Создать заявку на сайте можно 24/7 Получение средств в офисе в Москве возможно с 09:00 до 21:00
В случае возникновения вопросов, наша служба поддержки готова оперативно оказать помощь.
Отзывы
Света;02.10.2020;мы соседи, ребятки Привет!
Николай;27.09.2020;пришел по рекомендации оказалось работают только с тизер(
Эд;18.09.2020;первый раз был до карантина написал отзыв здесь не напечатали, надеюсь сейчас будет. усе устроило
Оля;03.09.2020;Хорошо
Николай;11.08.2020;в целом ок, на сообщения отвечают быстро
Тарас;29.07.2020;Все норм, сделайте обмен на карту, ехать до вас не удобно
Казбек;25.06.2020;оставил заявку подтвердили курс пака ехал к ним офис тиз подрос по курсу на встречу не пошли неприятно(
Сергей;24.06.2020;удачно) жаль с BTC не работают но обещали в будущем)
Виктор;11.03.2020;первый раз менял, приду еще
Alex;25.02.2020;курс оч выгодный;) прошло все ок
Dan;06.02.2020;сдавал тизер, налик получил быстро рекомендую
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