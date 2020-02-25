Криптовалюты очень быстро ворвались в нашу жизнь, но на данном этапе развития рынка пользователь все еще не имеет возможность широко использовать цифровые деньги в качестве платежного средства. В тоже время криптовалюта становится все более доступной и ее практический функционал расширяется, но не настолько, чтобы использоваться в обиходе также легко, как привычные нам рубли или доллары.

Поэтому вопрос вывода цифровых валют в традиционные достаточно актуален. Сервис Tethershark - обменник криптовалют проводит обмен тизер на наличные рубли по лучшему курсу.



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